Mehrere Alkoholfahrten am Sonntagabend: Mann schlägt auf Polizeiauto ein

Mehrere Autofahrer haben am Vorabend des Pfingstmontags zu tief ins Glas geschaut. Manche zeigten sich einsichtig, doch bei anderen mussten die Polizisten viel Geduld beweisen.

Zuerst wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall in Hollerich gerufen, da sich die beiden Parteien nicht einigen konnten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test bestätigte dies, woraufhin die Polizisten ihn mit zur Dienststelle nahmen. Es wurde eine Strafanzeige erstellt und der Führerschein wurde eingezogen. Doch damit nicht genug: Beim Verlassen des Kommissariats fing der Mann an, zu randalieren und auf ein Polizeifahrzeug einzuschlagen. Da er sich nicht beruhigen wollte, wurde er im Passagearrest untergebracht.

Ein weiterer Autofahrer fiel gegen 19.00 Uhr wegen seiner Fahrweise auf. Er konnte kurze Zeit später von Polizisten in Leudelingen gestoppt werden, die etwas genauer hinschauten und einen Alkoholtest durchführten. Dieser war positiv. Die Beamten nahmen den Fahrer daraufhin mit zur Dienststelle. Dort kam eine andere Tatsache ans Licht: Wie die Polizisten herausfanden, handelte es sich um eine Wiederholungstat. Daraufhin war der Mann nicht nur seinen Führerschein los und bekam ein Fahrverbot, sondern sein Auto wurde ebenfalls auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Auf der A4 war ein Autofahrer um 19.30 Uhr in extremen Schlangenlinien in Richtung Luxemburg-Stadt unterwegs. Die Beamten konnten ihn stoppen und stellten fest, dass er Anzeichen von zu hohem Alkoholkonsum aufwies. Da der Autofahrer jedoch nicht kooperieren wollte, haben die Polizisten ihm den Führerschein entzogen und eine Strafanzeige erstellt.

Zu einer weiteren Alkoholfahrt kam es kurz vor Mitternacht, als eine Autofahrerin einer Polizeistreife in einem Kreisverkehr in Mertert die Vorfahrt nahm. Auch hier war Alkohol im Spiel. Die Beamten entzogen der Frau den Führerschein und erstellten Strafanzeige.