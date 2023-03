„Nicht mit uns“, war die zentrale Botschaft der über 450 Protestierenden vor den Toren der Produktionsstätte der Firma Dupont Teijin Films nahe Contern. Die Direktion der Firma hat angekündigt, dass am Standort Luxemburg zwei Produktionslinien geschlossen werden sollen. Damit könnten 160 Stellen wegfallen. Diese Entscheidung wollen die Gewerkschaften OGBL und LCGB nicht hinnehmen. Die Firma weigere sich, einen „Plan de maintien dans l’emploi“ zu verhandeln, wolle „das Luxemburger Sozialsystem ins Aus katapultieren“ und würde den Sozialdialog mit Füßen treten.

Alain Rolling vom OGBL betonte in seiner Rede bei der Aktion am Donnerstag, dass es in der Firma seit Jahren strukturelle Probleme gebe, die immer wieder durch Kurzarbeit und andere staatliche Hilfsmittel auf dem Rücken der Arbeiter ausgebadet werden müssen. Es brauche Investitionen, um die Produktion in Luxemburg wieder kräftiger und stabiler zu machen.