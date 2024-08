Luxemburg  / Mehr als 40.000 Menschen sind bereit, ihre Organe zu spenden

„Seit dem 25. November 1982 gibt es im Großherzogtum Luxemburg ein Gesetz über die Entnahme von menschlichen Organen und Geweben. Es wurde am 3. Dezember 1982 im Mémorial A veröffentlicht. Nach diesem Gesetz ist jeder Einwohner des Großherzogtums potenzieller Organspender, d. h. Organe und Gewebe können nach dem Tod jeder Person entnommen werden, die ihren letzten gesetzlichen Wohnsitz in Luxemburg hatte und zu Lebzeiten nicht schriftlich ihre Ablehnung einer solchen Entnahme erklärt hat. Es gibt also eine Solidaritätsvermutung, bei der davon ausgegangen wird, dass jeder, der zu Lebzeiten keinen Widerspruch eingelegt hat, damit einverstanden ist, nach seinem Tod seine Organe zu spenden.“ Quelle: Gesundheitsministerium