Max Hahn tritt die Nachfolge von Corinne Cahen an Foto: SIP/Claude Piscitelli

Der neue Familienminister Max Hahn (DP) wurde am Donnerstag im großherzoglichen Palast in Anwesenheit von Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel (DP) vereidigt. Das, nachdem die DP am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in Luxemburg-Stadt bekannt gegeben hatte, dass Hahn das Familien- und Integrationsministerium sowie jenes für die Großregion übernimmt.

Max Hahn tritt die Nachfolge von Corinne Cahen an. Sie zieht nach ihrer erfolgreichen Wahl in den Gemeinderat von Luxemburg-Stadt ein und wird wohl Schöffin. Es ist nun der fünfte Wechsel eines Regierungsmitglieds in der blau-rot-grünen Koalition in der laufenden Legislatur. Nachdem Cahen ihre Demission am Donnerstag dem Großherzog übergeben hat, sind nur noch vier Minister aus der Regierung Bettel 1, die im Dezember 2013 vereidigt wurde, übrig: Xavier Bettel selbst, Claude Meisch (DP), François Bausch („déi gréng“) und Jean Asselborn (LSAP). (DJ)