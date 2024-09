EU-Kommission / Marc Angel: „Wir pochen auf Nicolas Schmit“

Die sozialdemokratische Parteienfamilie im Europaparlament hat am Dienstag mittels einer Mitteilung ihrer Unzufriedenheit über die Postenbesetzung in der neuen EU-Kommission Luft gemacht. Unter anderem will man „einen wichtigen Posten“ für Nicolas Schmit in der neu zu bildenden Kommission, so Marc Angel gegenüber dem Tageblatt.