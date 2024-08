20 Objekte im Körper / Mann wirft Drogenkugeln bei Anblick von Polizisten weg – Festnahme

Im Luxemburger Bahnhofsviertel hat in der Nacht zum Montag offenbar jemand versucht, seine Drogen loszuwerden, bevor ihn eine Polizeistreife erwischt. Das berichtet die Behörde am Dienstag in einer Pressemitteilung. Die Beamten wurden in der rue du Fort Bourbon „auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Wurfbewegungen beim Anblick der Beamten tätigte“. Als die Polizisten ihn daraufhin kontrollierten, seien hinter ihm sechs weggeworfene Drogenkugeln gefunden worden. „Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme sowie eine Scanneruntersuchung des Tatverdächtigen an, bei der 20 Fremdkörper im Körper gefunden wurden“, heißt es weiter in dem Schreiben. Am Montag wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Eine weitere Festnahme gab es am Montagmittag in Esch – dort hatte laut Polizei ein Mann versucht, in ein Einfamilienhaus in der rue Emile Mayrisch einzubrechen. Er sei jedoch davon überrascht worden, dass eine Bewohnerin des Hauses anwesend war, woraufhin er die Flucht ergriffen habe. Zudem sei der Mann bereits in ein weiteres Gebäude eingebrochen und habe Essen aus einem unabgeschlossenen Fahrzeug gestohlen. Der Verdächtige sei während der Fahndung schließlich gestellt und festgenommen worden. Er wurde am Dienstagmorgen zu einem Untersuchungsrichter gebracht.