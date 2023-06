Ein japanischer Tourist wurde am 27. Juni kurz nach Mitternacht auf dem Weg zu einem Nachtbus überfallen und zusammengeschlagen. Das bestätigt die japanische Botschaft in einer Mail am Mittwoch. Dabei wurde dem Opfer sein gesamtes Hab und Gut gestohlen, auch ein paar Zähne hat er verloren. Auf Tageblatt-Nachfrage bei der Polizei hat sich der Überfall in der rue de la Toison in Hollerich ereignet. Den Aussagen des Opfers zufolge waren es zwei Männer, die auf ihn eingeschlagen und ihn bestohlen haben. Die Täter sind anschließend geflüchtet.

Die Polizeibeamten haben das Opfer für weitere Amtshandlungen, darunter auch die Spurensicherung, mit auf die Dienststelle genommen. Die Ermittlungen laufen.