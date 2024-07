Hoscheid / Mann wird mit einer Seilwinde von Wanderweg gerettet

Ein Einsatz aus der Luft. Die Rettungsdienste des CGDIS wurden am Montagnachmittag kurz vor 13 Uhr nach Hoscheid gerufen, denn dort hatte sich ein Wanderer auf seiner Tour am Bein verletzt. Da der Unfallort über den Landweg schlecht erreichbar war, alarmierten die Rettungsdienste den Rettungsflieger der Luxembourg Air Rescue sowie eine Gruppe des „Helitreuillage“ der Spezialeinheit „groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp)“.

Der Patient wurde mit einer Seilwinde vom Unfallort gerettet und anschließend ins Krankenhaus gebracht.