Nach einem Brand am vergangenen Freitag in Petingen wurde der mutmaßliche Täter nun festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem Fall – ein Feuer war im Erdgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes ausgebrochen – kamen schnell Zweifel an der Brandursache auf. Ersten Feststellungen eines Polizisten der Kriminalpolizei zufolge handelte es sich um Brandstiftung. Zeugen konnten Hinweise zu der Identität des Täters geben, woraufhin der 26-jährige Mann schnell von der Polizei aufgefunden und festgenommen werden konnte.

Der Mann wurde am Samstag, 28. Oktober, dem Untersuchungsrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.