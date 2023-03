In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Autofahrer am Freitag mehrere Fußgänger verletzt

Ein augenscheinlich psychisch kranker Mann hat in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn am Freitag mehrere Menschen mit einem gestohlenen Minibus angefahren. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Köln mitteilte. Der 57 Jahre alte Verdächtige wurde von der Polizei überwältigt.

Gegen 09.30 Uhr soll der 57-Jährige in dem Parkhaus den Minibus einer Autovermietung gestohlen haben. Der Wagen war dort zur Reinigung abgestellt. Zeugen gaben an, dass der Mann mit dem Fahrzeug gegen mehrere geparkte Autos stieß und Fußgänger anfuhr. Ein Mensch wurde dabei eingeklemmt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Sicherheitskräfte den Mann zuvor zweimal wegen seines Verhaltens des Geländes verwiesen. Beim zweiten Mal sprachen Polizisten einen Platzverweis aus.

Nach Angaben eines Polizeisprechers leistete der 57-Jährige bei seiner Festnahme Widerstand. Zwei Beamte verletzten sich dabei leicht. Der Beschuldigte wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung zunächst in eine Kölner Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauerten an.