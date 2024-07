Ettelbrück / Mann verletzt Arm eines Polizeibeamten mit der Autotür

Ein Polizeibeamter wurde am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der rue Prince Henri in Ettelbrück am Arm verletzt. Der Beifahrer eines Fahrzeugs hatte die Tür zugeschlagen – als der Arm des Polizisten sich noch zwischen Tür und Fahrzeuginneren befand. Der Polizeibulletin vom Samstag klärt darüber auf, wie es zu dieser Situation gekommen ist: Beamte hatten zur besagten Uhrzeit eine Fahrerin aufgefordert, ihr Fahrzeug von einem Lieferstreifen zu entfernen. Als dann die Fahrerin bei der anschließenden Kontrolle der Insassen die Tür öffnete, schlug den Polizisten „der Geruch von Cannabis entgegen“. Laut Polizei wurde der Beifahrer dann zunehmend „wütend und äußerst aggressiv“ – und verletzte einen der Polizisten am Arm.

Der Beifahrer wurde daraufhin von den Beamten trotz starker Gegenwehr immobilisiert und in Handschellen gelegt. Doch damit nicht genug: Im Inneren des Polizeiwagens schlug der Mann „wie wild auf die Schiebetür ein, sodass diese aus der Führungsschiene fiel“, schreibt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an – und das Fahrzeug, Geld und Drogen wurden beschlagnahmt.