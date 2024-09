Luxemburg / Mann spricht Frau an, Frauen sprechen Mann an: Ein erfolgreicher Diebstahl und ein erfolgloser Versuch

Ein erfolgreicher Diebstahl hat sich am Donnerstagnachmittag in Esch ereignet: Ein Mann sprach nach ersten Informationen der Polizei eine Frau an – und entriss ihr dann das Handy. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Das Opfer ist nicht verletzt worden, teilt die Polizei in ihrem Polizeibulletin am Freitag mit.

Ebenfalls angesprochen wurde am Donnerstagabend ein Mann in Düdelingen: Zwei Frauen fragten ihn laut Polizei nach Bargeld. Als er sich zu einem Geldautomaten begab, näherte sich ein anderer Mann und versuchte, die Bankkarte zu entwenden. Das Opfer konnte den Diebstahl jedoch verhindern, worauf die drei mutmaßlichen Täter flüchteten.