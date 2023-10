Die Leiche einer 58-jährigen Frau, die seit vergangener Woche als vermisst galt, wurde am Dienstagabend in der Nähe von Scheidgen gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ehemann etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben könnte. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilt, hat dieser seine Tat gestanden und den Ermittlern mitgeteilt, wo sich die Leiche seiner Frau befand.

Der Mann wurde am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wird des vorsätzlichen Mordes angeklagt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Mordkommission der Kriminalpolizei führt weitere Ermittlungen.