Zeugenaufruf / Mann reißt einer Frau in Esch die Kette vom Hals und flüchtet

Ein Mann hat am Donnerstag (22. August 2024) gegen 15 Uhr einer Frau in der rue du Canal in Esch die Kette vom Hals gerissen und ist daraufhin in Richtung Rathausplatz geflüchtet. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Laut Informationen der Polizei soll es sich bei dem Täter um einen Mann von dunkler Hautfarbe und mittellangem Haar handeln. Er trug eine kurze gelbe Hose und ein helles T-Shirt.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe aufgehalten haben oder weitere Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Esch-Centre per E-Mail an police.esch@police.etat.lu oder unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 zu melden.