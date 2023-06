Ein Streit zwischen vier Personen ist in der Nacht zum Freitag (16. Juni) in der rue de l’Étoile in Diekirch eskaliert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Freitagnachmittag hervor. Nach Angaben der Polizei erlitt eine Person bei der anschließenden Auseinandersetzung schwere Schnittverletzungen. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

In der Zwischenzeit hat die Polizei drei mutmaßliche Täter ermittelt und gestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.