Die Polizei hat in einer Pressemitteilung erklärt, dass am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Mann in der Luxemburger rue des Glacis auf einen Kran geklettert sei. Der Mann habe dort zudem einen Protestbanner ausgerollt. Vor Ort angekommen nahm die Polizei Kontakt mit dem Mann auf, der allerdings erklärte, vorerst nicht wieder von dem Kran herunterklettern zu wollen. „Zur Sicherheit wurde der Boulevard Emmanuel Servais, über den der Kran ragte, für den Verkehr gesperrt und die Feuerwehr begab sich vor Ort, um im Notfall eingreifen zu können“, so die Polizei. Gegen 14.00 Uhr stieg der Mann schließlich unbeschadet wieder von dem Kran hinunter.

Foto: privat