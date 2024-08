Wormeldingen / Mann fährt auf kaputten Felgen – betrunken und mit „geröteten Augen“

Ein Mann war in der Nacht auf Samstag gegen 2.10 Uhr von Machtum in Richtung Wormeldingen im Auto unterwegs. Nur: Die Felgen auf der rechten Seite des Fahrzeugs waren „komplett zerstört“. Das teilt die Polizei am Samstag in ihrem Bulletin mit.

Eine Streife konnte den Wagen in Wormeldingen vor einer roten Ampel stoppen. Den Beamten schlug bei der Kontrolle ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen – und der Fahrer „zeigte sichtlich gerötete Augen“. Ein Atemlufttest fiel positiv aus; die Beamten entzogen den Führerschein. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.