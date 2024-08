Alcon DAILIES TOTAL 1 & TOTAL30 / Manche Kontaktlinsen könnten zu Irritationen in den Augen führen

Das Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit warnt vor bestimmten Chargen der Tages- und Monatslinsen DAILIES TOTAL1® und TOTAL30® von Alcon. Einige Linsen enthalten eine „unvorhergesehene Substanz“, die zu Reizungen führen kann.

Das Unternehmen Alcon hat eine sicherheitsrelevante Korrekturmaßnahme für bestimmte Chargen seiner Tageslinsen DAILIES TOTAL1® und Monatslinsen TOTAL30®, einschließlich der multifokalen Modelle und Linsen für Astigmatismus eingeleitet, teilt das Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit in einem Presseschreiben mit.

Diese Chargen wurden mit einem Lösungsmittel hergestellt, das eine „unvorhergesehene Substanz“ enthielt. Diese Substanz ist in den einsatzbereiten Linsen verblieben, wodurch diese Produkte nicht den Normen entsprechen. Folglich wurde der Vertrieb dieser Linsen eingestellt.

Die betroffenen Linsen stellen keine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. Es könnten jedoch Irritationen, Rötungen oder verschwommenes Sehen auftreten. Diese Symptome sollten in der Regel nach dem Entfernen oder Ersetzen der Linse, gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung, verschwinden.

Was sollten Kontaktlinsenträger nun tun?

– Überprüfung der Linsen: Nutzer sollten die Chargennummer auf jeder einzelnen Linsenverpackung überprüfen, um festzustellen, ob diese auf der unten stehenden Liste aufgeführt ist.

– Im Falle einer betroffenen Chargennummer: Die Nutzung dieser Linsen sollte sofort eingestellt und die Linsen sollten beiseitegelegt werden, um eine weitere Verwendung zu vermeiden.

– Kontakt mit dem Händler: Der Händler (Optiker, Apotheke, etc.), bei dem die Linsen gekauft wurden, sollte kontaktiert werden. Der Händler ist über diese Korrekturmaßnahme informiert und wird die Nutzer über die notwendigen Schritte informieren.

– Befolgung der Anweisungen des Händlers: Der Händler wird die erforderlichen Informationen zu Rückerstattungs- oder Umtauschverfahren bereitstellen.

– In der Zwischenzeit: Nutzer sollten ihre Brille tragen und sich so schnell wie möglich mit ihrem Händler in Verbindung setzen, um neue Linsen zu erhalten.

Weitere Informationen und die Liste der betroffenen Produkte mit Angabe der Chargennummer sind auf der Website der Santé einsehbar.