Anmeldung erforderlich / Luxemburgs Armee lädt zu den Defence Open Air Days auf dem Findel ein

Wer schon immer einmal einen Blick in die Militärwelt Luxemburgs werfen wollte, hat bei den Luxembourg Defence Open Air Days in der kommenden Woche die Chance dazu. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung und der obligatorischen Anmeldung für die Besucher.

Luxemburgs Armee und die Verteidigungsdirektion laden am Wochenende vom 21. und 22. September zu den Luxembourg Defence Open Air Days ein. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Außenhandel hervor. In dem Schreiben heißt es: „Um der luxemburgischen Bevölkerung und allen Interessierten diese Fähigkeiten aus nächster Nähe zu präsentieren, werden an diesem Wochenende die folgenden Luftfahrzeuge der breiten Öffentlichkeit gezeigt:

Airbus A400M – ein Transportflugzeug der binationalen belgisch-luxemburgischen Flotte;

Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) – strategisches Transport-, Luftbetankungs- und medizinisches Evakuierungsflugzeug der multinationalen MRTT-Flotte, die aus sechs teilnehmenden Nationen besteht;

Lockheed F-16 – Kampfflugzeug der belgischen Luftkomponente zur Gewährleistung des Luftschutzes von BeNeLux;

Airbus H145M – leichter Mehrzweckhubschrauber der luxemburgischen Armee, der von der großherzoglichen Polizei für polizeiliche Überwachungs- und Fahndungsaufgaben ausgerüstet und zur Verfügung gestellt wird;

Beechcraft BE350 ISR – Seeaufklärungs- und Überwachungsflugzeug, das derzeit im Rahmen der IRINI-Mission zur Sicherung des Mittelmeers im Auftrag der Europäischen Union operiert;

Insitu Integrator – SRTUAS-Drohne (Short Range Tactical Unmanned Aerial Systems) zur taktischen Aufklärung und Überwachung der luxemburgischen Armee;

SIAI-Marchetti SF260 trainer – Luftfahrzeug der belgischen Luftkomponente, das für die Ausbildung von luxemburgischen und belgischen Piloten eingesetzt wird;

Learjet 45 – der Luxembourg Air Rescue, von der Verteidigungsdirektion für medizinische Evakuierungsmissionen unter Vertrag genommen;

Piper L-18C – historisches Flugzeug, das von der luxemburgischen Armee zwischen 1957 und 1967 für Beobachtungsmissionen und Posttransporte eingesetzt wurde.“

Experten und Militärs, die die verschiedenen Flugzeuge bedienen, werden laut der Einladung vor Ort sein, um Fragen zu beantworten. Außerdem sollen Experten anwesend sein, um über Karrierewege und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Luftfahrt aufzuklären. Die Veranstaltung findet in einem gesicherten Bereich des Flughafens Luxemburg-Findel statt. Der Bereich ist nur mit einem Shuttle-Bus erreichbar, der zwischen dem Parkplatz „DuPont de Nemours“, rue Général Patton in 5326 Contern, und dem Veranstaltungsort verkehrt.

Für den Besuch ist eine Anmeldung notwendig, die unter identials.lu/gouv/registration/defence-open-air-days-2024 vorgenommen werden kann. „Die Anzahl der Personen, die auf dem Veranstaltungsgelände zugelassen sind, ist begrenzt. Daher ist es notwendig, bei der Anmeldung ein Zeitfenster anzugeben“, erklärt das Ministerium. „Der Zugang zum Veranstaltungsort und zum Shuttle-Bus ist nur innerhalb dieses Zeitfensters möglich. Alle Personen werden daher gebeten, sich pünktlich auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz einzufinden.“