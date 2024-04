Auf Joel Marques Cunha folgt Emma Sorgato: Erneut stellt sich ein Luxemburger Musiker in einem ausländischen Gesangswettbewerb unter Beweis. Sorgato überzeugte bei „The Voice Belgique“ nicht nur mit dem Song „Caruso“ von Lucio Dalla. Auch mit Alice Mertons „No Roots“ und „Back to Black“ von Amy Winehouse schlich sie sich in die Herzen der Zuschauer. Lediglich bei den „Teamfights“ geriet das Luxemburger Gesangstalent ins Schwitzen. Sie trug den ABBA-Klassiker „Money, Money, Money“ vor und konnte sich dank der Unterstützung des Publikums in die nächste Runde vorkämpfen.

Am Dienstagabend (16. April) war es dann wieder so weit: Die 20-Jährige aus Flaxweiler musste sich im Halbfinale beweisen. Mit einem beeindruckenden Cover des Klassikers „Pretty Woman“ von Roy Orbison

riss die Luxemburgerin die Zuhörer von den Stühlen. Weiterhin stand sie am Abend mit Matthew Irons von der Musikgruppe Puggy auf der Bühne und sang mit ihm gemeinsam seinen neuesten Song „Never Give Up“.

Am Ende stand sie als erste Finalistin des Wettbewerbs fest. Nun kann sie in der kommenden Woche um den Titel kämpfen. (Red.)