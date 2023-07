Luxemburgerin bei Messerangriff in Rheinland-Pfalz getötet

Die Ermittler im Fall von zwei Messerattacken in Bad Hönningen mit einer Toten gehen nicht von einem politischen Motiv für die Tat aus

Bei Messerangriffen im rheinland-pfälzischen Bad Hönningen ist am Samstag eine Frau erstochen und ein Mann schwer verletzt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Kriminaldirektion in Koblenz am Sonntag mitteilten, handelt es sich bei der Toten um eine 55-Jährige. Der Verletzte sei 30 Jahre alt. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Claudia Maraite, d’Embourg, décède après une attaque au couteau en pleine rue en Allemagne https://t.co/3K74HtLs81 pic.twitter.com/RLrywyQoX2 — Sudinfo.be (@sudinfo_be) July 10, 2023

Er sei weiter in Haft. Es gebe keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, hieß es weiter. Die Ermittlungen liefen. Nähere Informationen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgegeben werden.

Bei dem Opfer handele es sich laut dem belgischen Nachrichtenportal Sudinfo um Claudia Maraite, die auf dem Weg in ein Restaurant getötet wurde. Essentiel-Informationen zufolge soll das im belgischen Embourg ansässige Opfer die luxemburgische und belgische Staatsangehörigkeit besessen haben.

Wie die Polizei mitteilte, hätten im Internet Gerüchte wegen eines Amoklaufs kursiert – diese könnten aber nicht bestätigt werden. Bad Hönningen liegt am Mittelrhein zwischen Koblenz und Bonn.