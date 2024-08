Kooperation / Luxemburger und Schweizer Armee sollen künftig zusammenarbeiten

Die Luxemburger und die Schweizer Armee sollen künftig kooperieren – das berichtet das Schweizer Nachrichtenportal Watson. Es gehe dabei um Ausbildungs- und Übungssachen. Der Bundesrat habe ein entsprechendes Abkommen für die bilaterale Zusammenarbeit genehmigt. Das Großherzogtum verfüge laut der Landesregierung besonders in den Bereichen der Cyberabwehr und der Nutzung des Weltraums über fortschrittliche Fähigkeiten, heißt es in dem Artikel. „Im Gegenzug könne Luxemburg Ausbildungsangebote in der Schweiz nutzen, beispielsweise der Cyber-Lehrgang der Schweizer Armee.“ Die Gründe für die Zusammenarbeit seien laut Bundesrat beispielsweise der technologische Fortschritt, die begrenzten eigenen Ressourcen, der Austausch von Erfahrungen oder auch die Überprüfung des eigenen Ausbildungsstandes.