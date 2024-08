Gewinner reisen nach Japan / Luxemburger Schüler auf Fotoreise nach Hokkaido

Drei Schüler der Privatschule Sainte-Anne in Luxemburg werden die Stadt Higashikawa in Hokkaido in Japan besuchen – im Rahmen des „International High School Students‘ Photo Festival Exchange“. Das teilt die Botschaft von Japan in Luxemburg am Dienstag mit.

Das Fotofestival fördert den internationalen Austausch unter jungen Menschen aus 21 Ländern. Die Schüler, die sich in einem nationalen Wettbewerb durchsetzen konnten, werden vom 19. bis 25. August 2024 in Japan an dem Festival teilnehmen. Vor ihrer Abreise wurden sie von Botschafter Matsubara in der japanischen Botschaft in Luxemburg-Stadt empfangen, wo ihre Fotobeiträge gewürdigt wurden.

„Die japanische Botschaft in Luxemburg freut sich, luxemburgische Schüler für diese einzigartige Gelegenheit des internationalen Austauschs nach Japan schicken zu können, und wir hoffen, dass dies zur weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Luxemburg und Japan beiträgt“, geht aus der Meldung hervor.

Diese sechs Bilder der Schüler haben den Wettbewerb gewonnen: