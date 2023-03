Das Innenministerium hat zwei weitere Mitarbeiter des „Humanitarian Intervention Team“ (HIT) in die Türkei entsandt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Regierung von Montagmorgen hervor. Die beiden Spezialisten vom CGDIS lösen das Team vor Ort ab.

Die CGDIS-Mitarbeiter werden in einem Zwei-Wochen-Turnus ersetzt. „Auf diese Weise wird einerseits sichergestellt, dass die Türkei weiterhin die notwendige Unterstützung erhält, die der Schwere und Dringlichkeit der Situation entspricht, mit der sie konfrontiert ist, und andererseits wird der physische und psychische Gesundheitszustand der entsandten Experten erhalten“, schreibt die Regierung.

Luxemburg hatte am 7. und am 9. Februar ein erstes Zweiergespann ins Erdbebengebiet in der Ost-Türkei entsandt. Es bestand aus einem Experten für Informations- und Kommunikationstechnologie, der eine Satellitentelekommunikationsplattform von „emergency.lu“ errichtete, und einem Logistiker. Die Satellitenverbindung soll bei der Wiederherstellung der Telekommunikationsdienste in der Region helfen.

„Das sind keine hauptberuflichen Feuerwehrleute, sondern Freiwillige. Sie werden von ihren Vorgesetzten während dieser Zeit freigestellt“, erklärte Gilles Hoffmann von der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheit beim Außenministerium dem Tageblatt in der ersten Einsatzwoche. Das erste Team erklärte unserer Zeitung auch, wie der Einsatz zu Beginn ablief – und wie die Technik funktioniert.