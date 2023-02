Ein Fahrer mit Luxemburger Kennzeichen führte am Freitag die Spitze der 330 Verkehrssünder auf der Sauertalbrücke an.

Dass es auf vielen deutschen Autobahnen tatsächlich auch ein Tempolimit gibt, scheint immer noch nicht bei allen Fahrern angekommen zu sein. Beamte der Polizeidirektion Wittlich haben am Freitagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle kurz vor der Sauertalbrücke in Fahrtrichtung Luxemburg durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Wie sich herausstellte, hatten die Beamten alle Hände voll zu tun: Praktisch alle 60 Sekunden maßen sie einen Verstoß gegen die Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h.

Ein Skoda mit Luxemburger Kennzeichen führt die Tabelle der Verkehrssünder an: Er wurde mit sage und schreibe 211 km/h geblitzt. Der Fahrer hat die erlaubte Geschwindigkeit also um mehr als das Doppelte überschritten. Ihm drohen nun ein dreimonatiges Fahrverbot, eine saftige Geldbuße von 700 Euro und der Verlust von zwei Führerscheinpunkten.

Die Polizeidirektion Wittlich prüft derzeit, ob gegen den Fahrer auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens eingeleitet werden soll. Dieser im Jahr 2017 neu geschaffene Straftatbestand kann auch dann erfüllt sein, wenn man sich als Fahrer „mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“, geht aus dem Presseschreiben hervor.

Die Polizisten stellten innerhalb von nur fünf Stunden insgesamt 330 Geschwindigkeitsverstöße fest. 221 davon lagen noch im Verwarnungsbereich, gegen 109 Verkehrsteilnehmer wird sogar Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.