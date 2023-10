Die Luxemburger Post hat am Dienstagnachmittag per Pressemitteilung mitgeteilt, dass alle Postsendungen nach Israel vorübergehend ausgesetzt werden. „Aufgrund der Unterbrechung der Transportverbindungen nach Israel kann Post Luxembourg vorübergehend keine Postsendungen – Briefe und Pakete – in dieses Zielgebiet versenden“, heißt es in dem Schreiben.

Auf Anfrage würden jedoch Sendungen nach Israel in den Post-Verkaufsstellen angenommen und so lange gelagert, bis der Postversand wieder möglich ist. Dasselbe gelte für Postsendungen nach Israel, die in das Briefkastennetz eingeworfen werden.