Ein Luxemburger Paar ist aufgrund eines Verdachts auf Freiheitsberaubung und Vergewaltigung in Frankreich festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft aus Metz mitgeteilt.

Ein 43-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau aus Luxemburg sind in Frankreich festgenommen worden und sitzen seit einer Woche in Untersuchungshaft. Sie werden der Freiheitsberaubung und Vergewaltigung an einer 56-jährigen gelähmten Frau aus Hagondange beschuldigt. Das Paar wurde am 8. Februar nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Haus des Opfers festgenommen.

Gegenüber der AFP hat der Vize-Staatsanwalt Thomas Bernard bekannt gegeben, dass das Opfer laut eigenen Aussagen vom 1. bis zum 6. Februar festgehalten und geknebelt worden sei. Der Mann soll die Frau bereits im Januar vergewaltigt haben.

Foto: Dickelbers, Police Nationale in France 21, CC BY-SA 4.0