Weihnachten ist nun seit ein paar Tagen vorbei – die Spuren vom Fest sind allerdings noch überall präsent: so auch die Weihnachtsbäume. Luxemburg-Stadt sammelt die Tannen ab Januar 2024 ein. Bäume, die mit Spray gefärbt oder mit Schmuck versehen sind, werden während der wöchentlichen Sammeltouren für gemischten Restmüll abgeholt. „Saubere“ Bäume – ohne Spray oder Schmuck – werden am gleichen oder am nächsten Tag getrennt gesammelt, um sie zu kompostieren.

Die Tannen müssen vor 6 Uhr am Tag der Abholung des gemischten Restmülls auf den Bürgersteig oder an den Rand des Grundstücks gestellt werden. Das genaue Datum für die einzelnen Straßen ist auf der Internetseite dechets.vdl.lu zu finden. Tannenbäume, die über zwei Meter lang sind, müssen in der Mitte abgeschnitten werden.

Saubere Weihnachtsbäume können ebenfalls auf dem Recyclinghof in der route d’Arlon abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.00 bis 19.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 18.00 Uhr. (Red.)