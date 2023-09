Am Dienstagabend wurden die letzten Spielerinnen für das Luxembourg Ladies Tennis Masters vorgestellt. Bekannt waren bereits die Teilnahme von Titelverteidigerin Kim Clijsters, Daniela Hantuchova sowie Andrea Petkovic. Das Turnier startet am 19. Oktober in der Coque.

Das Feld der Luxembourg Ladies Tennis Masters ist komplett. Am Dienstagabend stellten die Organisatoren die fehlenden Namen vor. Es ist den Organisatoren gelungen, von den insgesamt acht Spielerinnen im Tableau vier ehemalige Top-Ten-Spielerinnen an Land zu ziehen, darunter mit Titelverteidigerin Kim Clijsters eine ehemalige Nummer eins. Anett Kontaveit aus Estland belegte als beste Position Platz 2, Lucie Safarova war genau wie Daniela Hantuchova im WTA-Ranking mal Fünfte und Andrea Petkovics bestes Ranking war Platz 9 – allesamt werden sie in der Coque aufschlagen.

Ebenfalls in Luxemburg antreten wird mit Monica Puig eine ehemalige Olympiasiegerin. 2016 bezwang sie im Finale von Rio de Janeiro Angelique Kerber mit 6:4, 4:6, 6:1 und holte damit Gold für Puerto Rico. Ebenfalls im Viertelfinale spielen wird die Französin Pauline Parmentier, die vier Einzeltitel auf der Tour gewinnen könnte. Komplettiert wird das Feld von Mandy Minella, die bereits im letzten Jahr dabei war.

Los geht es am 17. Oktober mit der Auslosung des Turniers. Ernster wird es am Donnerstag, 19. Oktober, wenn ab 18 Uhr zwei Viertelfinals ausgetragen werden. Die restlichen Viertelfinals finden einen Tag später statt, bevor am Samstag (21. Oktober) die Halbfinals ausgetragen werden. Das Finale findet am Sonntag, dem 22. Oktober, ab 14.30 Uhr statt. Insgesamt wird um ein Preisgeld von 110.000 Euro gespielt; die Viertelfinalistinnen erhalten 5.000 Euro, die Halbfinalistinnen 10.000 Euro, die Finalistin bekommt 20.000 Euro und die Gewinnerin darf sich über 50.000 Euro freuen.