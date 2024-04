Im Juni vergangenen Jahres wurde aus der „Confédération luxembourgeoise du commerce“ (CLC) die „Luxembourg Confederation“. Der Name änderte sich, die Mission blieb. Am Donnerstag hat die „Luxembourg Confederation“ ihr neues Exekutivkomitee vorgestellt. „Diese Entwicklung stellt einen strategischen Wendepunkt in der Führung der Organisation dar und zielt darauf ab, die Vertretung und Unterstützung ihrer Mitglieder zu optimieren“, geht aus der Pressemeldung hervor.

Das Exekutivkomitee setzt sich aus drei Personen zusammen: Tom Baumert, „Chief Executive Officer“, leitet die Strategie und die Vision der Organisation. Géraldine Bélier, „Chief Operating Officier“, und Théo Biewer, „Chief of Staff“, werden Baumert dabei unterstützen. „Die Bildung dieses Executive Committee ist ein wichtiger Schritt in unserem Streben nach Exzellenz und einer optimalen Vertretung unserer Mitglieder. Tom, Géraldine, Théo – jeder bringt einzigartige Fachkenntnisse und eine komplementäre Vision mit, sodass die Luxembourg Confederation sicher in die Zukunft navigieren kann“, schreibt Präsidentin Carole Muller.