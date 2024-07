Luxemburg / Luxair meldet technischen Zwischenfall während eines Fluges

Bei einem Flug von Luxemburg nach Dublin ist es am Donnerstag zu einem technischen Zwischenfall gekommen. Wie die Fluggesellschaft am selben Tag mitgeteilt hat, sei die Havilland Q400 ohne Probleme am Zielflughafen gelandet. Allerdings musste der Rückflug LG4884 von Dublin nach Luxemburg am Donnerstag annulliert werden und die etwa 50 betroffenen Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht.

„Die Passagiere wurden vom Kapitän und der Besatzung informiert und ihre Sicherheit war zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, heißt es in der Mitteilung.