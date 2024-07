Neue Verbindung  / Luxair fliegt ab 27. Oktober vom Findel direkt nach Rotterdam

In einer Stunde und fünf Minuten von Luxemburg nach Rotterdam – Luxair erweitert ab Oktober sein Streckennetz in die niederländische Stadt. Tickets sind ab sofort buchbar.

Luxair erweitert sein Streckennetz ab dem 27. Oktober 2024 um Rotterdam. Das teilt die Fluggesellschaft am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die neue Verbindung soll sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisenden ermöglichen, vom Flughafen Luxemburg in die niederländische Stadt zu fliegen. Die Strecke wird fünfmal pro Woche von montags bis freitags geflogen – die Flugdauer beträgt eine Stunde und fünf Minuten.

Die neue Flugverbindung soll den Zugang zu umliegenden Städten und Attraktionen wie Den Haag, der renommierten Universität Delft und den Stränden von Zandvoort und Scheveningen erleichtern. Die eingesetzte De Havilland Q400-Maschine sei ein umweltfreundliches Turboprop-Flugzeug und verbrauche 30 Prozent weniger Treibstoff als vergleichbare Jets und reduziere somit erheblich die CO 2 -Emissionen.

Die Flugtickets seien bereits ab dem 3. Juli 2024 im Verkauf, mit speziellen Einführungspreisen ab 99 Euro für Hin- und Rückflug, schreibt Luxair.

Wer eine Zug- oder Autofahrt bevorzugt: Laut CFL dauert es mit dem Zug vom Hauptbahnhof Luxemburg nach Rotterdam zwischen 4.51 und 5.33 Stunden – abhängig, ob man ein oder mehrere Male umsteigen muss. Mit dem Auto benötigt man für diese Strecke in der Regel 4.35 Stunden.