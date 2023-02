Luc Frieden ist am Mittwochabend offiziell als Spitzenkandidat der CSV für die kommenden Nationalwahlen vorgestellt worden. Die CSV-Parteipräsidenten Elisabeth Margue und Claude Wiseler haben den ehemaligen Finanzminister am Mittwochabend dem CSV-Nationalkongress vorgestellt.

Luc Frieden soll als Spitzenkandidat der CSV in die kommenden Parlamentswahlen gehen. Was seit einer Woche kein Geheimnis mehr war, ist nun offiziell bestätigt. Demnach haben die beiden CSV-Parteipräsidenten Elisabeth Margue und Claude Wiseler den ehemaligen Finanzminister und Weggefährten von Jean-Claude Juncker am Mittwochabend dem CSV-Nationalkonress als Spitzenkandidaten vorgeschlagen. Die Ernennung durch den Parteitag am 25. März gilt als reine Formalie – auch wenn die Ernennung von Luc Frieden bei der Parteibasis nicht unumstritten ist. Beim Nationalkongress am Mittwochabend wurde der Vorschlag von Margue und Wiseler, mit Luc Frieden in die kommenden Wahlen zu gehen, jedoch einstimmig angenommen.

Die Ernennung von Luc Frieden zum CSV-Spitzenkandidaten war bereits letzte Woche an die Öffentlichkeit durchgesickert. Parteipräsident Claude Wiseler wollte die Personalie nicht kommentieren, jedoch wurde dem Tageblatt aus Parteikreisen die Nominierung Friedens bestätigt.