Luxemburgs Hochkommissariat für nationale Sicherheit (HCPN) bekommt einen neuen Chef. Das berichtet die Tageszeitung Le Quotidien am Donnerstagabend und beruft sich dabei auf die Bestätigung dieser Information seitens des HCPN. Der noch amtierende Leiter, Luc Feller, wechsele demnach am 15. Januar ins Finanzministerium, um dort „die Funktion des Beraters des Ministers auszuüben“, zitiert die Zeitung das HCPN.

Der Hintergrund sei, dass Feller am 8. Dezember als neuer Bürgermeister von Mamer vereidigt wurde. „Dieses neue politische Mandat ist nicht unbedingt mit dem Posten des Hohen Kommissars für Nationalen Schutz vereinbar, auch wenn Luc Feller bereits Schöffe in Mamer war“, heißt es in dem Bericht. Seine Nachfolge als Hochkommissar für nationale Sicherheit sei noch nicht entschieden. Sein derzeitiger Stellvertreter ist Guy Bley, der ehemalige Leiter der Verwaltung der Rettungsdienste.