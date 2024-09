ACEL-Serie (6) / LSK, die Luxemburger Studenten in Kaiserslautern

Im sechsten Teil unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten sind wir heute nur rund 160 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt. In Kaiserslautern, wo die Mitglieder des LSK sich und die Stadt in der Pfalz kurz vorstellen.

Im Jahr 1981 haben sich ein paar luxemburgische Studierende dazu entschieden, eine Fußballmannschaft zu gründen, um gegen ihre deutschen Kolleg:innen am Fußballturnier der Uni in Kaiserslautern antreten zu können. Es sollte die Geburtsstunde des LSK, dem Verein der luxemburgischen Studenten in Kaiserslautern, sein.

Heute zählt der LSK rund 70 Mitglieder, denen er vor allem während der Vorlesungszeit versucht, die Studienzeit abwechslungsreicher zu gestalten. Einmal in der Woche trifft sich der Verein in seinem Stammlokal in Kaiserslautern, um sowohl mit Spaß den Abend zu verbringen als auch um immer neue und spannende Aktivitäten zu planen. Hierzu zählen unter anderem eine Stadtrallye und eine Kneipentour, um die Erstis im Wintersemester zu begrüßen, sowie das ganze Jahr über fast wöchentliche Aktivitäten wie zum Beispiel Lasergame, Minigolf, eine Bistropiade oder Pubquiz.

In Gedanken der Gründungsursache des LSK stets verbunden, soll auch der Sport nicht zu kurz kommen. Vor allem im Sommersemester treffen sich die Mitglieder wöchentlich und trainieren vor allem im Fußball, um weiterhin am Fußballturnier teilnehmen zu können. Allerdings wird auch Beachvolleyball gespielt, mit Hinblick auf das größte Event des Jahres, das große „LSK Beachvolleyball Intercercle“, mit mehr als 200 Teilnehmer:innen aus den verschiedensten luxemburgischen Studentenkreisen.

Neben diesen ganzen Freizeitaktivitäten bietet der LSK selbstverständlich die Gelegenheit, sich mit anderen Studierenden über mögliche Probleme und Fragen zur Uni auszutauschen. Zudem werden das ganze Jahr über persönliche Meetings mit bekannten luxemburgischen Firmen angeboten, bei denen über mögliche Praktikum- oder sogar Arbeitsplätze verhandelt werden kann. Besuchen Sie für weitere Informationen gerne die Webseite www.lsk.lu.

Kaiserslautern ist jetzt nicht deine Traumstadt? Kein Problem. Auf acel.lu/cercles und ab dem 18. September im neuen „Guide du futur étudiant“ finden sich viele weitere Städte und Fachbereiche!

Die ACEL und ihre Mitglieder Die „Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“ feiert dieses Jahr 40. Jubiläum. Die 1984 gegründete ACEL ist der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ihm gehören heute mehr als 10.000 Studierende in über 40 „Cercles“ an, hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika. Die ACEL ist damit die größte Studentenvertretung in Luxemburg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der ACEL und ihren Mitgliedern stellen wir in den nächsten Wochen einige der „Cercles“ vor. Einen Überblick über die Studentenzirkel, die Städte und Fachbereiche gibt es auf acel.lu/cercles und ab dem 18. September im neuen „Guide du futur étudiant“. (mago)