Der Wahlflüsterer hat in seinem Leben summa summarum einiges an Erfahrungen angehäuft. Ansonsten würde er sich wohl noch vom Wahlfieber anstecken lassen – in dessen kommunaler wie nationaler Variante. Trotzdem muss er in diesen Tagen manchmal den Kopf schütteln.

Ist ein Nein immer ein Nein? Oder ein verstecktes Vielleicht? Oder gar, unter Umständen, doch ein Ja? Es geht um die Frage, ob die LSAP Esch eine Koalition mit der CSV eingehen würde. LSAP-Spitzenkandidat Steve Faltz hatte sie zunächst mit Nein beantwortet. Letzter Stand – nach dem RTL-Face-à-Face am Mittwoch – ist ein Ja. Sofern der Wähler das denn möchte, sagt Faltz. Meine Güte, denkt der Wahlflüsterer, endlich hat da ein Politiker seine Zielgruppe entdeckt – den Wähler, den Menschen. Glückwunsch zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis!

Angeblich lässt der Escher LSAP-Frontmann sich im Wahlkampf beraten. Von Marc Limpach, Jurist, Autor und Schauspieler, sowie von Pascal Husting, einst Greenpeace-Aktivist, heute freischaffender Kommunikationsberater. Dagegen ist nichts einzuwenden. Politik hat ja durchaus eine gewisse Dramaturgie. Allerdings sollte man der oben beschriebenen Wählerschaft nichts vorgaukeln. Vor allem nicht Übereifer und Omnipräsenz.

Je näher die Kommunalwahlen rücken, umso mehr grassiert die „Inauguritis“. Oft eine Folge von Verlustängsten sowie unbehandeltem und hohem Wahlfieber. Die wenigsten Parteipolitiker in der Verantwortung bleiben davon verschont. Ob halbfertig, im Bau oder als Idee, es wird eingeweiht, was das Zeug hält. So zum Beispiel die Bock-Kasematten in der Hauptstadt. Für nächsten Freitag (9. Juni) lädt der DP-CSV-Schöffenrat zur Wiedereröffnung ein. Allerdings nur auf Einladung. Normalsterbliche müssen warten. Bis wann, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Nun denn, sinniert der Wahlflüsterer. Dabei fällt ihm ein, dass er noch erwähnen wollte, dass der einstige Radprofi Fränk Schleck angeblich doch nicht Kandidat auf der LSAP-Liste im Osten bei den Landeswahlen im Oktober werden soll. Und was die tiefe Freundschaft zwischen CSV-Bürgermeister Raymond Weydert und LSAP-Schöffen Jean Schiltz in Niederanven anbelangt – die besteht noch immer. Gegen Schiltz als Bürgermeister hätte Weydert nichts einzuwenden. Alles wird gut, wenn nicht sogar besser. (Marco Goetz)