LSAP und CSV sind sich in Schifflingen einig, gemeinsam in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Es läuft demnach auf eine Große Koalition hinaus, wobei der Bürgermeisterposten wohl gesplittet wird.

Aus den Gemeindewahlen am Sonntag ist die LSAP mit 34,5% als Sieger hervorgegangen, obwohl sie leichte Verluste hinnehmen musste. Die CSV (32,3%) verlor einen Sitz und ist somit mit fünf Mandaten hinter die LSAP (6) zurückgefallen. „déi gréng“ (2) und DP (1) behielten ihre Sitze, während die erstmals in Schifflingen angetretene Linke einen Sitz ergatterte, der im Übrigen vom Zweitplatzierten der Liste, Admir Civocic, eingenommen werden will, weil sein erstplatzierter Bruder Aldin bei der Gemeinde angestellt ist.

Nachdem sich die Schifflinger LSAP-Sektion unter Carlo Feiereisen am Montag bereits für Gespräche mit der CSV entschieden hatte, zogen die Kollegen der CSV um Bürgermeister Paul Weimerskirch am Dienstagabend nach. Also wird, erfolgreiche Koalitionsverhandlungen vorausgesetzt, in Zukunft eine LSAP-CSV-Mehrheit die Geschicke in Schifflingen leiten. Das war schon zwischen 2011 und 2017 der Fall, ehe die CSV die letzten sechs Jahre eine Mehrheit mit den Grünen bildete.

Tageblatt-Informationen nach ist Carlo Feiereisen in Anbetracht des guten Einzelresultats von Paul Weimerskirch bereit, den Bürgermeisterposten zu splitten. Weimerskirch soll die ersten beiden Jahre an der Spitze der Gemeindeführung bleiben, Feiereisen dann für die restlichen vier Jahre der Legislaturperiode.