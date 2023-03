Bei einer Debatte in der Chamber ist es am Dienstag zu einem Eklat gekommen – die Linken-Abgeordnete Myriam Cecchetti hat nach einer Diskussion mit dem LSAP-Politiker Dan Kersch den Mittelfinger gehoben. Das bleibe möglicherweise nicht ohne Konsequenzen, wie Chamber-Präsident Fernand Etgen gegenüber dem Tageblatt erklärt.

Bei der Debatte um die jüngsten Tripartite-Ergebnisse im Luxemburger Parlament ist es am gestrigen Dienstag hoch hergegangen. Nachdem sich Myriam Cecchetti (Déi Lénk) und Dan Kersch (LSAP) während Cecchettis Rede einen Schlagabtausch lieferten, hob die Linken-Politikerin ihren Mittelfinger.

Kersch sagte zuvor während Cecchettis Rede: „Wie kann es sein, dass die Partei, die Sie hier vertreten, so tut, als würde sie immer nur das wiedergeben, was die Gewerkschaften sagen – wenn sie eigentlich hier das Gegenteil von dem sagt, was die Gewerkschaften fragen.“ Als Cecchetti dem widersprach, entgegnete Kersch: „Dann müssen Sie mal zuhören, was Sie selbst gesagt haben. Das kommt davon, wenn man seine Reden nicht selbst schreibt.“

Nachdem daraufhin Stimmengewirr in der Kammer aufkam, erwiderte Cecchetti wiederholt: „Das ist eine mega Frechheit.“ Beim Verlassen des Podiums hob sie schließlich den Mittelfinger in Richtung des Raumes. Chamber-Präsident Fernand Etgen (DP) erinnerte Kersch nach den Zwischenrufen daran, einen angemessenen Umgangston einzuhalten.

Nicht der erste Vorfall dieser Art in der Chamber

Etgen bestätigt auf Nachfrage des Tageblatt, dass der Vorfall möglicherweise noch Konsequenzen nach sich ziehe – auch wenn der Stinkefinger der Linken-Abgeordneten nicht direkt bemerkt wurde. „Wir werden demnächst in der ‚Conférence des présidents’ der Chamber darüber beraten“, sagt Etgen. Cecchetti habe sich, nachdem die Bilder des „Video Assistant Referee“ (O-Ton Etgen) zirkuliert sind, bei Kersch entschuldigt und dieser habe die Entschuldigung auch angenommen.

„In der Chamber haben wir den Vorfall nicht sofort bemerkt“, so Etgen. Insgesamt müsse sich das Parlament aber Gedanken über ihre Umgangsformen machen. „Es wurde wieder eine rote Linie überschritten“, sagt der DP-Politiker. „Sowas gehört einfach nicht in dieses hohe Haus.“ Nach so einem Vorfall könne man dann auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Der Stinkefinger der Linken-Abgeordneten ist mittlerweile der dritte Vorfall innerhalb kurzer Zeit, bei dem Abgeordnete oder Minister im Parlament aneinander geraten oder gegen die Chamber-Ordnung verstoßen wurde. Sven Clement wurde beispielsweise von dem Kammerpräsidenten darauf hingewiesen, dass ein „Nondikass“ gegen die „gute Kinderstube“ verstoße und demnach auch nichts im Parlament verloren habe. Der ADR-Abgeordnete Fred Keup wurde außerdem verwarnt, weil er den Wirtschafts- und Kooperationsminister Franz Fayot (LSAP) „Topert“ nannte, nachdem dieser die ADR als rechtsextrem betitelt hatte.