Update (8.39 Uhr): Wie die CFL mitteilt, wird der Verkehr wie vorgesehen ab 8.30 Uhr wieder aufgenommen. Dennoch könne es weiterhin vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen.

Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Luxemburg ist der Zugverkehr auf der Linie 70 zwischen Luxemburg und Hollerich in beide Richtungen unterbrochen. Das teilt die Bahngesellschaft am Montagmorgen mit.

Damit die Reisenden auf dem oben genannten Abschnitt trotzdem an ihrem Ziel ankommen, hat die CFL einen Ersatzbus eingerichtet, der zwischen Luxemburg und Hollerich fährt.

Die Wartungsteams der CFL seien vor Ort, um das Problem zu beheben. Voraussichtlich könne der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Hollerich ab 8 Uhr wieder schrittweise aufgenommen werden.