Die Straßenbauverwaltung kündigte am Montagmorgen den Beginn der nächsten Bauphase der Liaison Micheville an. Demnach wird die A4 zwischen dem Autobahnkreuz Raemerich und der Verbindungspunkt Lankelz (in Richtung Luxemburg-Stadt) ab Freitag (3.11), 23h30, bis Sonntag (5.11), 21 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Auch die Auffahrt des Autobahnkreuzes Raemerich in Richtung Luxemburg-Stadt ist während dieser Zeitspanne nicht befahrbar.

Der Verkehr in Richtung Hauptstadt wird ab dem Autobahnkreuz Raemerich über den CR191, die rue Henri Koch, den CR110, die N4D und schließlich den Verbindungspunkt Lankelz umgeleitet.

