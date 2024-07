Association Euro Cordiale / LGBTQ+–Themen an Schulen verbieten ist „dumm und gefährlich“: Eine Reaktion auf Petition Nr. 3198

Die Petition Nr. 3198 fordert ein Verbot von LGBTQ+-Themen an Luxemburger Schulen. Die „Association Euro Cordiale“ hat am Freitag in einer Pressemitteilung auf die Forderung reagiert.

„Diese Petition ist eine Schande für ein Land, das weltweit als so tolerant anerkannt ist wie Luxemburg und das derzeit weltweit an erster Stelle steht, was den Grad der Achtung der Kinderrechte angeht“, steht in einer Pressemitteilung der „Association Euro Cordiale“ auf die Forderung nach einem Verbot von LGBTQ+-Themen an Schulen vom Freitag.

Der Petent spreche davon, dass die „Hauptrolle“ des öffentlichen Bildungswesens der Erwerb grundlegender akademischer Fähigkeiten sei, ohne dabei die „weniger wichtige Rolle“ zu erwähnen. Sein Text ließe vermuten, dass alle anderen Erziehungsfragen ausschließlich die elterliche Autorität betreffen – ohne jedoch zu hinterfragen, was dies im Falle von „homophoben“ oder „militanten“ Eltern bedeutet. Erziehung sei ein wesentlich weiter gefasster Begriff als Unterricht und es fielen viele andere Kinder- und Jugendfragen in den Zuständigkeitsbereich des „Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse“.

„Der Petent ist mit dem Schulsystem in Luxemburg überhaupt nicht vertraut“, schreibt Euro Cordiale. Er schätze zwar den „akademischen“ Unterricht, allerdings gebe es weitere wichtige Aspekte, die für jeden Schüler bewertet werden. So zum Beispiel in der Klasse Cycle 2: Hier gehören körperlicher Ausdruck, Psychomotorik, Sport und Gesundheit, Erwecken des ästhetischen, kreativen und kulturellen Bewusstseins und Zusammenleben und Werte zur Bewertung. Bei der Erwähnung von Minderjährigen mache der Petent zudem keinen Unterschied zwischen „einem Vierjährigen in der Vorschule und einem 17 Jahre und 11 Monate alten Jugendlichen in der Sekundarstufe oder in der Berufsausbildung“.

„Dumm und gefährlich“

Eine fehlende Thematisierung von Mobbing aufgrund von LGBT- oder anderen Unterschieden im Unterricht öffne Tür und Tor für Mobbing, bis hin zum Selbstmord der Betroffenen, heißt es weiter in dem Schreiben. Die Petition sei „dumm und gefährlich“ und werfe die Frage auf, ob hinter den vielen Unterschriften innerhalb kurzer Zeit eine „Initiative bösartiger Vereinigungen, die sehr gut organisiert sind und denen LGBT-Menschen ein Dorn im Auge sind“ stecke.

Euro Cordiale habe volles Vertrauen in die Abgeordneten und Abgeordneten der Abgeordnetenkammer, dass sie den Petenten in seine Schranken weisen werden. Dies gelte jedoch nicht für die Abgeordneten des ADR – in diese habe die Vereinigung kein Vertrauen mehr.