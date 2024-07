Forum / Lettre ouverte à mes amis français: Non à l’abaissement et à l’isolement de la France, mon pays de cœur 

C’est vrai que je n’ai pas la nationalité française, j’ai toujours gardé ma nationalité luxembourgeoise, même si j’ai flirté un moment pour prendre la double nationalité, celle que le Rassemblement national se propose maintenant d’abolir indirectement.

Mais toujours est-il que j’ai pu, au fil de ma vie, tisser des liens très étroits avec ce merveilleux pays. D’abord mes parents étaient francophiles, à la maison, on écoutait les radios françaises, on passait nos vacances dans les campings du sud de la France, en famille, plus tard entre copains.

Il m’est même arrivé d’y voter aux élections européennes, où j’ai passé une bonne partie de ma vie avec différentes occupations: étudiant en Lettres modernes à Aix et à Paris, enseignant, directeur à l’école de la Deuxième Chance de Marseille, pendant plus de dix ans président de l’ADCEI, une ONG du secteur culturel, spécialisée dans les questions méditerranéennes basée à Marseille, footballeur, entraîneur du club de foot à Septèmes-les-Vallons, co-gérant de chambres d’hôte près d’Aix-en-Provence, etc. Pendant mes études, j’ai joué au foot, notamment au Paris FC.

Je me suis toujours considéré comme un „français-bis“. Ma fille Nina a passé toute sa scolarité en France, actuellement, elle habite en Ardèche où elle travaille dans l’équitation. J’ai été moi-même, pendant des années, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui siège à Strasbourg.

La France a toujours constitué pour moi comme un phare de l’universalité de la condition humaine, de la culture, de la civilisation humaine, respectueuse des Droits de l’Homme universels, d’un vivre-ensemble harmonieux et, surtout, respectueuse des autres, ouverte et accueillante, un peu chauvine certes …

J’ai participé, au cours des dernières décennies, à diverses manifestations dirigées contre la politique de Jean-Marie Le Pen, dont les idées, les positionnements, les mots, les gestes, la personne me sont toujours, depuis le début, restés à travers la gorge.

Maintenant tout ce joli tableau français risque d’être balancé à la poubelle parce que les héritiers du Monsieur cité ci-avant sont aux portes du pouvoir et risquent de porter gravement atteinte à la société française, à une cohabitation pacifique et respectueuse de l’autre, fût-il étranger, mais également à l’image internationale de la France, à son rayonnement dans le monde.

Un moteur de la construction européenne

Au Luxembourg, nous essayons de faire de même avec les très nombreux concitoyens français qui habitent avec nous, il en va de même également des dizaines de milliers de frontaliers qui, tous les jours, viennent travailler au Luxembourg (ou ailleurs). Un repli sur soi de la France, son isolement et des contrôles accrus aux frontières leur causeraient des torts incommensurables.

Certes, je connais la situation sociale, pas rose du tout, de beaucoup de Français, mais est-ce une raison suffisante pour tout foutre en l’air, pour abîmer durablement la France ? Même nous autres Européens, nous avons besoin d’une France forte, respectueuse des acquis européens, un moteur de la construction européenne, une grande puissance qui peut élever la voix, qui protège, même si cela n’est pas toujours visible au premier regard.

Votre vote sera déterminant, il faut tout faire pour éviter l’arrivée au pouvoir d’une clique qui fait fi de tout ce qui honore la France.

Humblement et instamment, je me permets de vous demander, d’abord d’aller voter, et puis, de voter pour qui vous voulez, mais, de grâce, ne votez pas pour le Rassemblement national!

Vive la France que nous aimons !