Einen Auszug des neuen Buches von Autor und Tageblatt-Journalist Jérôme Quiqueret gab es am Mittwoch in der Librairie Diderich in Esch auf die Ohren. Gelesen vom Preisträger des renommierten Literaturpreises der Fondation Servais höchstpersönlich. Dieser wird jährlich an Autoren von in Luxemburg veröffentlichten Werken in Versform oder Prosa verliehen und ist mit 6.000 Euro dotiert. Die Sprache der Werke spielt dabei keine Rolle. In seinem Buch „Tout devait disparaître“ erzählt Quiqueret die „wahre Geschichte eines Doppelmordes, der im Spätsommer 1910 in Esch begangen wurde“. „Tout devait disparaître“ lasse Leser nicht nur in die Geschichte und somit in die alltäglichen politischen und ideologischen Spannungen der beschriebenen Zeit eintauchen, sondern liefere gleichzeitig auch ein facettenreiches Porträt der Stadt Esch, die darin in einem ganz neuen Licht erscheine, urteilte die Jury der Fondation Servais.