In den Grundschulen wird in den Wochen vor „Liichtmëssdag“ gerne an kreativen Lampions gebastelt (Foto: Editpress/Didier Sylvestre)

Haben Sie die Süßigkeiten schon bereitgelegt? Am 2. Februar wird in Luxemburg traditionell der Lichtmesstag gefeiert und die Kinder ziehen mit ihren Laternen von Haustür zu Haustür. Deswegen sollten Autofahrer heute besonders aufpassen.

Am Donnerstag werden in Luxemburg wieder mehr oder minder korrekte und tonsichere Versionen des Leids „Léiwer Härgottsblieschen“ erklingen. Der „Liichtmëssdag“ gehört zu den ältesten Traditionen Luxemburgs. Kinder ziehen traditionell in kleinen Gruppen mit sogenannten „Liichtebengelcher“ von Haustür zu Haustür und tragen das „Härgottsblieschen“-Lied vor. Als Belohnung gibt es dann Süßigkeiten und/oder Geld. Der Brauch geht vermutlich auf die vorchristliche Zeit zurück, doch da am 2. Februar auch der Gedenktag des Heiligen Blasius gefeiert wird, ist die Tradition auch eng mit diesem verbunden.

Für Autofahrer gilt auf jedenfall: Langsam fahren und aufpassen. Denn insbesondere in Wohnvierteln werden am Abend viele Kinder unterwegs sein. Kinder sollten darauf achten, die Straße nicht zu überqueren, ohne sich vergewissert zu haben, dass sich kein Fahrzeug nähert, und nicht erst die Dunkelheit abwarten, um loszuziehen. Außerdem sollte man während der Süßigkeitenjagd im Dunklen gut sichtbar bleiben und natürlich daran denken, die Lampions anzuzünden. Die Taschenlampe am Handy gilt übrigens auch nicht als Lampion.

Eltern sollten darauf achten, dass die Kinder hell angezogen sind und Reflektoren an den Kleidern angebracht sind. Außerdem ist es empfehlenswert, die Kindergruppen auf ihrem Weg zu begleiten.

Nur wer singt, bekommt an „Liichtmëssdag“ etwas Süßes Foto: Editpress/Tania Feller