Leiche am Mittwoch in einem Bach gefunden

Die Leiche eines Mannes wurde am Mittwoch in einem Bach zwischen Bascharage und Petingen gefunden. Das teilte die Luxemburger Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Die genaue Todesursache und die Identität des Mannes sind noch ungeklärt. Deswegen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Autopsie und eine Untersuchung an.