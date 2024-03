Die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelbehörde ruft die Focaccia mit Oregano der Marke „Jacquet“ zurück. In den Produkten könnten Glassplitter enthalten sein, die beim Verschlucken innere Blutungen verursachen könnten und von denen eine Erstickungsgefahr ausgehe. Betroffen ist die 260-Gramm-Vierer-Packung mit dem Barcode 3029330800125 und den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 8. Oktober 2023 und 24. April 2024. Das betroffene Produkt wurde in Luxemburg von verschiedenen Verkäufern vom 2. Februar bis zum 29. März 2024 vertrieben, heißt es in der Pressemitteilung vom Samstag.