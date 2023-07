Anwohner aus Düdelingen haben sich am Montagnachmittag über einen lauten Knall gewundert, bei dem teilweise offenbar die Türen wackelten. Grund dafür war laut der Luxemburger Polizei ein Überschalltraining der französischen Armee, erklärt ein Mitarbeiter der Pressestelle gegenüber dem Tageblatt. Das Training sei derzeit auch noch nicht beendet. „Also falls es heute noch mal so laut knallen sollte, wissen Sie Bescheid“, so der Sprecher.