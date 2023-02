Laut und lästig: So will die Hauptstadt mit den (geschützten) Krähen umgehen

Krähen sind laut und ihr Kot verschmutzt Gehwege und Autos. In den Vierteln, wo sie sich vermehrt aufhalten, sorgen die Tiere für reichlich Unmut unter den Anwohnern. Nun liegt ein Gesamtkonzept vor, wie mit den geschützten Rabenvögeln umgegangen werden soll. Bürgermeisterin Lydie Polfer und der Erste Schöffe, Serge Wilmes, stellten den Plan am Mittwochmorgen beim traditionellen City-Breakfast vor.

Offiziellen Zahlen zufolge gab es 1968 auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg lediglich vier Krähennester, mittlerweile wurden deren rund 1.100 an 17 verschiedenen Brutplätzen gezählt. Einer der am stärksten betroffenen Orte ist der Boulevard Marcel Cahen in Merl, wo unweit der Grundschule 174 Nester gezählt wurden. Im Februar 2022 ließ die Gemeindeverwaltung 27 Nester entfernen. Wie aus dem nun vorliegenden „Gesamtkonzept zum Umgang mit Saatkrähen in der Stadt Luxemburg“ hervorgeht, wurde „die Maßnahme jedoch durch ein beschleunigtes Bauverhalten der Saatkrähen kompensiert.“

Saatkrähen stehen in Luxemburg unter Naturschutz. Eingriffe wie etwa das Entfernen von Nestern und Baumrückschnitte wurden der Gemeindeverwaltung bis 2018 durch eine Ausnahmegenehmigung vom Umweltministerium gestattet. Aufgrund des neuen Naturschutzgesetzes von 2018 und aufgrund der Erkenntnis, dass sich die Krähenkolonien infolge punktueller Maßnahmen aufsplitten und sich die Probleme so verlagern könnten, hat das Ministerium entschieden, dass die Gemeinde ein Gesamtkonzept zur Handhabung des Krähenproblems vorlegen müsse. Die grundsätzliche Leitlinie des Ministeriums ist allerdings, dass „die Saatkrähenkolonien so weit wie möglich toleriert werden sollten“.

In einer ersten Phase hatte das mit dem Konzept beauftragte Ingenieurbureau „Luxplan“ 17 Krähen-Standorte auf dem Gebiet der Hauptstadt ausgemacht, die je nach Handlungsbedarf in drei Prioritätsstufen unterteilt wurden. Zwei Krähenkolonien – eine in der rue Verdi in Gasperich sowie die oben erwähnte in Merl – wurden als solche mit unmittelbarem Handlungsbedarf identifiziert, d.h. die Probleme werden als erheblich eingeschätzt. Als umgehend zu ergreifende Maßnahmen werden u.a. Kronenrückschnitt und Entfernung der Nester bis vor der Eiablage empfohlen. Solche Eingriffe sollen die Standorte für die Krähen unattraktiv machen. Nötig seien an solchen problematischen Orten auch Aufklärungskampagnen für Anwohner. Sie müssten sich z.B. dessen bewusst sein, dass Nahrungsreste die Vögel anziehen, meinte der Erste Schöffe, Serge Wilmes.

Wählerregister: Zwischenbilanz

Nicht-luxemburgische Wähler zeigen bis dato wenig Interesse, sich ins Wählerregister für die Kommunalwahlen eintragen zu lassen. Wie Bürgermeisterin Lydie Polfer mitteilte, hatten sich bis zum 22. Februar lediglich 6.172 Nicht-Luxemburger – das sind rund sieben Prozent – in der Hauptstadt als Wähler registriert. Das sind bislang weniger als bei den Wahlen von 2017, als 6.965 Zugereiste die Möglichkeit wahrnahmen. Die Hauptstadt liegt damit unter dem aktuellen Landesdurchschnitt von 11,7 Prozent. Um die restlichen rund 74.000 potenziellen ausländischen Wähler zu motivieren, wird der Schöffenrat auf dem „Festival des Migrations“ Präsenz zeigen. Auch soll in Kürze jeder der potenziellen Wähler einen persönlichen Brief der Gemeinde erhalten, in dem er noch einmal auf sein Wahlrecht hingewiesen wird.

Am Samstag, dem 18. März, findet zudem die „Journée nationale de l’inscription“ statt, ein Tag, an dem Nicht-Luxemburger für die Teilnahme an den nächsten Kommunalwahlen sensibilisiert werden. Neben einem Infostand auf der place d’Armes wird auch das Bierger-Center von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. Allerdings nur, um sich in das Wählerregister einzutragen; andere Behördengänge sind an dem Tag nicht möglich. Informationen zu den Wahlen finden Sie unter elections.vdl.lu