Vill vun de geléintene Wierder am Lëtzebuergesche kommen op déi eng oder aner Manéier aus dem Laténgeschen, ganz oft iwwert d’Franséischt. Hei soll een dann awer ënnerscheeden tëscht deene Wierder, déi aus dem Laténgesche kommen an iwwert d’Joerhonnerten zum moderne Franséisch geformt gi sinn – an dann eventuell bei eis geléint gi sinn, sou wéi de Souterrain zum Beispill –, an deenen, déi scho ganz fréi aus dem Laténgeschen an déi germanesch Idiomer geléint gi sinn.

Antik Héichtechnologie

Geléinte Wierder An dëser Rubrik wëll den Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch Iech episodesch virstellen, wat d’Lëtzebuergescht alles fir geléinte Wierder huet, wou se hierkommen, wisou mer se hunn a wéi mer se kritt hunn. Dobäi gëtt virun allem d’Originn als déi Sprooch, wou e Wuert hierkënnt, thematiséiert, mee heiansdo awer och déi Sproochen, déi de Moyen fir d’Iwwermëttlung kënne sinn, an heiansdo, well et awer emol passt, ginn d’Wierder och no Bedeitungsfelder virgestallt.

An där leschter Kategorie fënnt een zum Deel Wierder, déi eis ganz banal virkommen an et freet ee sech, wisou déi geléint gi sinn. Dorënner fält zum Beispill dann och d’Wuert Mauer. Dëst ass scho ganz fréi an d’Germanescht geléint ginn. Dobäi stellt sech dann awer d’Fro nom Wisou. Ganz einfach muss een hei vun Technologietransfert schwätzen, an zwar op deem einfachsten Niveau. Et ass net sou, wéi wann d’Germane keng Mauere gehat hätten, mee éischter sou, datt d’Laténger eng speziell Zort Mauer mat Steng an Zement gebaut hunn an datt d’Germanen, wéi se dës Technik iwwerholl hunn, och d’Wuert mat iwwerholl hunn.

Vu Këschten a Formen

D’selwecht ass et och beim Kéis, oder virun allem dem Wuert selwer. Hei kann ee sech denken, datt d’Wuert net vum moderne Franséischen an d’Lëtzebuergescht kënnt, well et schwéier ass, aus engem franséische fromage e lëtzebuergesche Kéis ze maachen. Et ass awer nu mol sou, datt e laténgescht Wuert, nämlech d’Wuert caseus – also dat, wat een an eng case oder Këscht presst – an d’Germanescht geléint ginn ass, zesumme mat der Technik, Kéis ze maachen, andeem déck Mëllech an eng Form gepresst ginn ass. Eng vun der Iddee hier identesch Etymolgie huet awer och dat franséischt Wuert fromage. Wann een et mam italieenesche formaggio vergläicht, da bleift de Schloss net wäit, datt et vum laténgesche Wuert fir eng Form kënnt. Deen een huet also de Kéis an eng Këscht gedréckt, deen aneren an eng Form.

Latäin als de Mediateur

D’Laténgescht war awer net nëmmen d’Originn vu ville geléintene Wierder am Lëtzebuergeschen, mee och de Moyen – virun allem, wann et ëm Keltesches geet. Hei muss een als éischt soen, datt et sech, wann iwwerhaapt, ëm gallescht Sproochmaterial handelt, dat iwwert d’Laténgescht vun de lokale Leit opgeholl ginn ass, wéi déi e germaneschen Idiom geschwat hunn, deen dem Lëtzebuergesche virausgeet. Dat wuel prominentst Beispill kënnt aus de Flouernimm. Et handelt sech ëm de Kiem, en Numm, deen op réimesch Stroosse hiweist, deen awer aus dem Gallesche kënnt a quasi dat, wou ee schnell drop goe kann, heescht.