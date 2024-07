Aire de Berchem / Laster verliert Salzsäure – CGDIS-Spezialeinheit sperrt größte Tankstelle Europas mitten im Berufsverkehr

Einsatzkräfte der Notfallzentrale CGDIS haben am Donnerstagmorgen die Aire de Berche an der A3 in komplett gesperrt. Der Grund: Ein auf dem Parkplatz abgestellter Tanklastwagen hat „Chlorwasserstoffsäure“ verloren – besser bekannt unter dem Namen Salzsäure.

Die Feuerwehrleute wurden am frühen Morgen um 4 Uhr zu der Autobahnraststätte gerufen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, um welche Flüssigkeit es sich genau handelte, die ausgetreten ist. Allerdings sei von dem Lkw Dampf ausgetreten, berichtet das CGDIS. Die Spezialeinheit NRCB – Groupe de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques – machte eine Analyse. Es stellte sich heraus: Bei dem Stoff handelt es sich um Salzsäure – nicht entflammbar, aber gesundheitsschädlich.

Die Einsatzkräfte haben den Bereich laut CGDIS zur Sicherheit abgesperrt. Die Ladung werde in einen anderen Tank gepumpt. Die Aire de Berchem sei in Fahrtrichtung Luxemburg derzeit nicht erreichbar. Die Raststätte ist die größte Tankstelle Europas, je nach Maßstab war sie zumindest zeitweise sogar die größte der Welt.